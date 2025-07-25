ВС России начали зачистку двух населенных пунктов у Красноармейска

После взятия Зверева Вооруженные силы (ВС) России начали зачистку сразу двух населенных пунктов, расположенных рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск) — Перше Травни и Троянды. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.

«По моей информации идут зачистки населенного пункта Перше Травня и Троянда. И, естественно, это все в окрестностях Зверева. Я думаю, что в ближайшее время Министерство обороны [РФ] также заявит об их освобождении», — сообщил эксперт.

Кроме того, Марочко подчеркнул, что взятие Зверева говорит о том, что вскоре бои начнутся в самом Красноармейске, так как один населенный пункт «плавно перетекает» в другой.

О том, что ВС России взяли под контроль Зверево, стало известно 24 июля.