Патрушев: Россия готова парировать военные угрозы на море

Российская сторона готова решительно парировать военные угрозы на море, в том числе от Североатлантического альянса.

Об этом РИА Новости сказал помощник главы российского государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он отметил высокий уровень профессионализма военнослужащих-моряков.

«Россия готова решительно и эффективно парировать военные угрозы на море», — подчеркнул Патрушев.

Ранее Патрушев сказал, что действия Североатлантического альянса очень похожи на отработку полномасштабной агрессии против России.

Патрушев сказал, что Североатлантический альянс всё активнее работает над созданием военных угроз России именно на морских рубежах.