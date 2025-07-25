Бастрыкин назвал регионы России, которые ВСУ атакуют чаще всего

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал регионы страны, которые украинские боевики атакуют ВСУ чаще всего.

Статистикой председатель СК поделился в беседе с РИА Новости.

«Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе», — указал он.

По словам Бастрыкина, зафиксировано уже более 3255 обстрелов. По всем этим случаям атак ВСУ возбуждены уголовные дела.

Ранее он сообщил, что Следственный комитет России установил более 3,5 тыс. наёмников из 70 стран, которые воевали в зоне спецоперации на стороне Украины.