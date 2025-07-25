В США допустили отправку солдат НАТО на Украину

Страны НАТО не смогут принять поражение Украины, так как вложили в нее слишком много ресурсов. В связи с этим в будущем альянс может направить своих солдат в республику на войну с Россией, считает экономический прогнозист Мартин Армстронг. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Украина проигрывает, а они [страны Запада] вложили в нее слишком много ресурсов. … Поэтому, судя по тому, что я слышал, они не могут позволить Украине проиграть», — заявил аналитик.

Он напомнил, что НАТО уже направляли свои войска в страны, которые не являлись членами альянса. В качестве примера он привел Косово: туда войска объединения были направлены в 1999 году. «Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом», — допустил Армстронг.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие войска готовы убивать российских солдат в случае нападения на НАТО.