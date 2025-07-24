Немецкий концерн пообещал поставить ВСУ радары на €340 млн

Немецкий концерн Hensoldt поставит Украине ряд радаров для усиления ПВО Украины на сумму более €340 млн. Об этом пишет портал Defence Industry Europe со ссылкой на пресс-службу оборонного гиганта.

Представители концерна пояснили, что в рамках комплексного пакета заказов будут поставлены высокоэффективные радары TRML-4D с активной фазированной антенной решеткой и радары ближнего действия SPEXER 2000 3D MkIII.

Радар TRML-4D позволяет быстро обнаружить и сопроводить около 1,5 тыс. целей, включая крылатые ракеты, дроны, самолеты и вертолеты, в радиусе до 250 км. Эти системы ранее использовались в Бундесвере и теперь будут развернуты на Украине.

Радар SPEXER способен находить низколетящие воздушные цели, в частности, современные беспилотники.

Ранее сообщалось, что Берлин намеревается направить Киеву крупный пакет военной помощи. В него войдут зенитный ракетный комплекс Skynex, боевые машины пехоты Marder 1A3, мостоукладочный танк Biber и инженерная машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV, танковые тягачи М1070.