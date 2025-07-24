ВС России ударили по штабу ВСУ в Херсоне

Сальдо сообщил, что ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Херсоне
Российские войска нанесли авиаудар по штабу украинских сил в подконтрольном Киеву Херсоне.
Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, на момент удара там проходило совещание офицеров и представителей полиции Украины.
"Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева", - сообщил губернатор.
Он добавил, что, согласно кадрам объективного контроля, ВСУ пытались эвакуироваться, однако их транспорт также был уничтожен.