ВС России ударили по штабу ВСУ в Херсоне

Российские войска нанесли авиаудар по штабу украинских сил в подконтрольном Киеву Херсоне.

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, на момент удара там проходило совещание офицеров и представителей полиции Украины.

"Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева", - сообщил губернатор.

Он добавил, что, согласно кадрам объективного контроля, ВСУ пытались эвакуироваться, однако их транспорт также был уничтожен.