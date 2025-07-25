Сбой Starlink отбросил ВСУ на десятилетие назад

Инцидент с глобальным сбоем Starlink по всему миру является наглядным примером зависимости от частной инфраструктуры.

Об этом пишет «Военная хроника».

«В течение четырёх часов фронт с украинской стороны оказался частично ослеплён и оглушён: FPV-дроны не летали, артиллерия не получала целеуказания, и все, кто мог там и тут переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — указывают авторы публикации.

В публикации также отмечается, что России следует строить устойчивую, автономную, неуязвимую систему управления.

Ранее у Вооружённых сил Украины по всей линии фронта ранее был зафиксирован сбой в работе спутниковой сети Starlink.