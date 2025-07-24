Польша модернизирует истребители F-16 в кредит

Польша модернизирует свои истребители F-16 в кредит под гарантии США. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Defence24.

Согласно информации издания, 25 июля Польша планирует подписать соглашение с США, которое позволит Варшаве модернизировать свои истребители в кредит. Таким образом Польша получит вооружения на 3 миллиарда долларов.

«Соглашение связано с финансированием программы модернизации польских истребителей F-16», — сообщает источник.

При этом, сумма контракта может выйти за рамки кредитных гарантий, поскольку при таких сделках нужен собственный вклад. Сумма такого вклада может достигать 30%.

Ранее Польша завершила возведение электронного барьера на границе с Белоруссией.