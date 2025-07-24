По всей линии фронта у ВСУ перестали работать терминалы Starlink

По всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink, пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

По данным портала, терминалы от компании техномагната Илона Маска массово применяются украинскими военными для коммуникации, навигации БПЛА и безэкипажных катеров, наведения ракет и САУ, получения разведывательных данных.

Журналисты заметили, что сбой в работе спутниковой сети Starlink зафиксирован по всей линии фронта у ВСУ.

Причина сбоя в работе Starlink пока не называется. На сайте компании сообщается, что проблемы с доступом наблюдаются не только на Украине, но и в Канаде.

Напомним, что Маск, владелец SpaceX и Tesla, неоднократно заявлял, что может отключить Украину от Starlink.

Кроме того, сбои наблюдались и ранее. Так, 7 октября 2022 года украинские военные пожаловались на внезапное отключение терминалов Starlink.

По данным из открытых источников, SpaceX активно наращивает спутниковую группировку, расширяет зону устойчивого приема сигнала. Вместе с тем, спутники компании время от времени сходят с орбиты. С каждым годом количество падений растет и с этим, по мнению экспертов, могут быть связаны сбои и отказы устройств.

Ранее сообщалось, что Дания совместно с Европейским оборонным агентством (EDA) пообещала предоставить Украине доступ к безопасной и стабильной связи.