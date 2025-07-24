По всей линии фронта у ВСУ перестали работать терминалы Starlink

Илья Родин

По всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink, пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

По всей линии фронта у ВСУ перестали работать терминалы Starlink
© Global Look Press

По данным портала, терминалы от компании техномагната Илона Маска массово применяются украинскими военными для коммуникации, навигации БПЛА и безэкипажных катеров, наведения ракет и САУ, получения разведывательных данных.

Журналисты заметили, что сбой в работе спутниковой сети Starlink зафиксирован по всей линии фронта у ВСУ.

Причина сбоя в работе Starlink пока не называется. На сайте компании сообщается, что проблемы с доступом наблюдаются не только на Украине, но и в Канаде.

Напомним, что Маск, владелец SpaceX и Tesla, неоднократно заявлял, что может отключить Украину от Starlink.

Кроме того, сбои наблюдались и ранее. Так, 7 октября 2022 года украинские военные пожаловались на внезапное отключение терминалов Starlink.

По данным из открытых источников, SpaceX активно наращивает спутниковую группировку, расширяет зону устойчивого приема сигнала. Вместе с тем, спутники компании время от времени сходят с орбиты. С каждым годом количество падений растет и с этим, по мнению экспертов, могут быть связаны сбои и отказы устройств.

Ранее сообщалось, что Дания совместно с Европейским оборонным агентством (EDA) пообещала предоставить Украине доступ к безопасной и стабильной связи.