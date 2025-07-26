В США рассказали о «зловещем» наращивании возможностей ВМФ России

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Постройка новых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» для Военно-морского флота (ВМФ) России — это зловещий сигнал для США. О наращивании возможностей российского подводного флота рассказали в публикации The National Interest (NI).

В США рассказали о «зловещем» наращивании возможностей ВМФ России
© ТАСС

Отмечается, что на вооружении ВМФ России уже находится пять «Ясеней». Автор подчеркнул, что АПЛ проекта 885М, которые построили для замены советских подлодок проекта 949А, считаются одними из лучших в мире.

«Еще более зловеще для Соединенных Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести еще больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг президент России Владимир Путин призвал к продолжению серийного производства "Ясеней-М"», — говорится в материале.

Издание напомнило, что АПЛ проекта 885М разрабатывали как многоцелевые подлодки, которые могут нести различное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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В марте стало известно, что подводная лодка «Пермь» проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой ракеты «Циркон».