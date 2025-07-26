В США рассказали о «зловещем» наращивании возможностей ВМФ России

Постройка новых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» для Военно-морского флота (ВМФ) России — это зловещий сигнал для США. О наращивании возможностей российского подводного флота рассказали в публикации The National Interest (NI).

Отмечается, что на вооружении ВМФ России уже находится пять «Ясеней». Автор подчеркнул, что АПЛ проекта 885М, которые построили для замены советских подлодок проекта 949А, считаются одними из лучших в мире.

«Еще более зловеще для Соединенных Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести еще больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг президент России Владимир Путин призвал к продолжению серийного производства "Ясеней-М"», — говорится в материале.

Издание напомнило, что АПЛ проекта 885М разрабатывали как многоцелевые подлодки, которые могут нести различное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Программу кораблестроения ВМФ представят Путину

В марте стало известно, что подводная лодка «Пермь» проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой ракеты «Циркон».