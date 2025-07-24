Путин раскрыл оружие, которое определит завтрашний день ВМФ

Президент России Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ в Северодвинске поставил задачу обеспечить первенство в области подводных морских, многофункциональных, роботизированных комплексов. Перспективные разработки уже есть.

Он подчеркнул, что обеспечение первенства страны в этой области является важнейшей задачей.

"Очевидно, что именно это окружение во многом определит завтрашний день ВМФ", - сказал Путин.

В тоже время президент отметил, что продолжится пополнение морских ядерных сил и стратегическими подводными лодками нового поколения, которые вооружены ракетами "Булава" и другим современным оружием. По его словам, в ближайшие годы на вооружение встанут четыре лодки проекта "Борей-А", причем две из них находятся уже на стадии строительства.