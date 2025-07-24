Суд заочно вынес приговор наемнику ВСУ из Колумбии

Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Колумбии Фореро Ванегаса Стивена Рене к 14 годам колонии за наёмничество. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в 2023 году Фореро заключил контракт, вступив в ВСУ. Он служил в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Наёмник участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации.

«Судом Фореро Ванегас Стивен Рене заочно приговорён к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что наёмник из Грузии Карчава заочно приговорён к 6,5 года колонии.