Суд заочно вынес приговор наемнику ВСУ из Колумбии

Колумбийский наемник ВСУ заочно приговорен к 14 годам колонии
Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Колумбии Фореро Ванегаса Стивена Рене к 14 годам колонии за наёмничество. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, в 2023 году Фореро заключил контракт, вступив в ВСУ. Он служил в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады.
Наёмник участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации.
«Судом Фореро Ванегас Стивен Рене заочно приговорён к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что наёмник из Грузии Карчава заочно приговорён к 6,5 года колонии.