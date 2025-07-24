В Германии назвали военную помощь Украине «опасной позицией»

Бывший депутат гамбургского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен заявила, что Берлин выходит на «опасную позицию», когда продолжает оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Петерсен, Германии необходимо перестать поддерживать Украину и не ввязываться в военное столкновение с Россией. Она также добавила, что усилия Берлина по поддержке ВСУ могут быть связаны с «реваншистскими настроениями».

«Германия выходит на очень опасную позицию. Она начинает поставлять напрямую оружие государству, которое ведет военные действия против России. Это запрещено даже определенными договоренностями, которые были согласованы в конце Второй мировой войны. Поэтому, я надеюсь, что здесь здравый смысл все-таки победит, и Германия отойдет от этой идеи ввязываться в войну с Россией», — заявила она.

Ранее в немецком МИД заявили, что Германия поставит Украине оружие, которое позволит ей «воздействовать» на Россию.