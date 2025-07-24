Балицкий наградил осужденного экс-генерала Ивана Попова

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления ВСУ в 2023 году. Среди награжденных оказался и бывший командующий 58-й армией ВС РФ, экс-генерал Иван Попов, который был приговорен к пяти годам колонии за хищения при строительстве оборонных сооружений.

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Как отметил Балицкий, командующие награждаются "Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга" во вторую годовщину отражения контрнаступления ВСУ.

Кроме этого губернатор сообщил, что в Мелитополе на улице имени 58-й армии будет установлен барельеф в честь "великого подвига военнослужащих".

Помимо Ивана Попова были награждены генерал-полковник Александр Романчук, генерал-полковник Денис Лямин, генерал-лейтенант Сергей Нырков.

Ранее адвокат Сергей Буйновский сообщал, что 25 июля Второй западный окружной военный суд должен рассмотреть жалобу Попова на приговор.