Бомбовый удар: ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ

Кадры удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Северск и уничтожения командного пункта опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным канала, для нанесения удара были использованы планирующие бомбы ФАБ-500. Российские военные уничтожили объекты 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, в том числе пункты временной дислокации и связи.

На опубликованных кадрах видны яркие вспышки в районе многоэтаэжной застройки, а затем поднимающиеся в небо клубы дыма.

В Минобороны в свою очередь отметили, что огневое поражение по позициям противника на Северском направлении было нанесено подразделениями Южной группировки войск.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили об успешных операциях в ДНР и уничтожении узлов связи и опорных пунктов ВСУ. В частности, в зоне ответственности Южной группировки войск российский истребитель Су-34 уничтожил пункт управления украинскими беспилотниками.