Президент США Дональд Трамп на конференции в Вашингтоне заявил, что страны Европы должны были оплачивать Соединенным Штатам полную стоимость поставляемого Киеву оружия еще в начале конфликта. Лишь сейчас Евросоюз будет получать вооружения из США только за реальные евро, а после решать, куда их направить.

Трамп предположил, что больше всего вооружений из США попадет на Украину. Однако больше всего в Киеве ждут ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты и дроны. Однако мечты разбиваются — Берлин готов поставить свои ЗРК, однако не пять, а два комплекса, и при условии, что Вашингтон оперативно пришлет в ФРГ новые. Как сообщает «КП», полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан отмечает, что даже с ними непонятно — получат украинские войска всю систему или отдельные части.

«Этот комплекс не придуман для выстраивания эшелонированной системы ПВО. Зенитно-ракетная система Patriot предназначена для прикрытия войск — и ее эшелонированной не сделаешь никак. Они пытаются в своей версии, в ПАК-3, за счет целеуказания принять целеуказания и каналов АСУ с самолетами ДРВО сделать ее, приблизить к эшелонированной. Но такой она не является», — заявил Трухан.

Он отметил, что сложности с пониманием того, что именно передают Киеву, возникли из путаницы в переводах. В России единицей является зенитно-ракетный дивизион, а на Западе ей считается сама батарея. При этом сам по себе комплекс одной батареей прикрыть объект не способен — после выпуска 36 ракет он становится бесполезен, после чего его могут даже уничтожить. Patriot не способны остановить атаки, тем более в таких количествах.

«У нас некоторые "эксперты" считают: вот такой комплекс поставили - и все, уже у нас никто никуда не летит. Ни "Герани" не летят, ни "Искандеры" – они "боятся". Почему? Да там же американский комплекс стоит!» — заявил он.

По словам полковника запаса, «эти разговоры ни о чем», как и о пошлинах Америки против РФ, отложенных на 50 дней. Трухан считает, что бояться этих заявлений не стоит даже на фоне ударов США по Ирану после истечения времени, данного на заключение ядерной сделки.