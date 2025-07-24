Если Украина не сменит свою стратегию, то военный конфликт с Россией может продлиться до 2034 года. Об этом в четверг, 24 июля, заявил посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

Он отметил, что Киев вступил в новую фазу на истощение ресурсов, которая может продолжаться годы.

— Украина вступила в новую фазу. Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то она будет длиться еще о-го-го. В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м, — подчеркнул украинский политик.

Залужный также заявил, что в текущий момент российские войска используют тактику «позиционного изматывания», направленную на ликвидацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает телеканал «Главный региональный».

Дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс заявила, что для главы Белого дома Дональда Трампа конфликт на Украине может стать повторением сценария в Афганистане. Девушка подчеркнула, что если произойдет что-то «катастрофическое» или Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе, то украинский кризис может стать «его «афганским сценарием».