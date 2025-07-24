Командир ВСУ запрещает «списывать» раненых солдат

Командир 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины не позволяет «списывать» получивших ранения солдат. Об этом со ссылкой на заявление уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих Ольги Решетиловой пишут «Аргументы и факты».

По ее словам, это делается для того, чтобы держать подразделение «укомплектованным».

При этом военнослужащие бригады по 200 дней не выходят с позиций, так как ротания не организуется. Омбудсмен объяснила эту проблему нехваткой солдат в Вооруженных силам Украины и сложностью логистики.

Напомним, что ранее в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей Украине были переданы 6060 тел солдат ВСУ, в то время как России вернули 78 погибших бойцов. При этом Киев несколько суток не забирал тела. СМИ и эксперты связывали такое промедление с тем, что, согласно постановлению кабмина Украины от 28 февраля 2022 года № 168 в редакции лета 2024-го года, размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период военного положения «во время исполнения им обязанностей военной службы не может составлять менее 15 млн гривен».