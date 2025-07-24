Массированный удар КАБ по центру Харькова попал на видео

В центре Харькова произошли мощные взрывы после ударов корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) российской армии по центру города. Массированный удар попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

«В центре Харькова прилеты, удары КАБами», — рассказал источник канала.

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Отмечается, что в городе произошла серия взрывов. Как утверждают авторы сообщения, основная часть из них пришлась на Шевченковский район. Целями атак стали объекты энергетики и инфраструктура Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в Харькове были замечены наемники из Средней Азии. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, они плохо понимают русский язык и испытывают финансовые трудности.