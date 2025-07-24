Бойцы ВС РФ выбили солдат ВСУ с окраин Малиевки
Российские военные сумели выбить бойцов Вооруженных сил Украины с окраин села Малиевка в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».
«Балтийцы вплотную подошли к Малиевке, выбив противника из окраин населенного пункта», - отмечается в сообщении.
По информации канала, российские военные также вклиниваются вглубь обороны противника, двигаясь в направлении села Январское, штурмовые группы продвинулись и к Камышевахе, одновременно с этим подойдя вплотную к Темировке.
Ранее военкор Евгений Лисицын в рассказал, что упорные бои продолжаются в Малиевке и Вознесенке.