Эксперт Киселев: ВС РФ берут в охват северную часть Купянска

Российские войска берут в охват северную часть Купянска Харьковской области. Киев в попытке сдержать продвижение армии РФ перебрасывает к городу "большое количество" операторов FPV-дронов. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Касательно северной части Купянска: здесь расширяется плацдарм, также идет охват с северной стороны самого Купянска. Очень тяжело дается нам это продвижение, с учетом того, что противник сконцентрировал на данном направлении [большое количество сил и средств] и отошел от идеи контратаковать пехотой, с учетом того, что она отсутствует. Для того, чтобы сдержать как-то свои рубежи, - противник старается нагнать сюда большое количество операторов FPV-дронов, тем самым пытаясь сдерживать наши подразделения", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Военный эксперт отметил, что российские подразделения получают системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, что позволяет выявлять и уничтожать дроны ВСУ.

"Где-то процентов 80 мы выявляем операторов FPV-дронов и при помощи артиллерии, если они находятся в зоне досягаемости нашей артиллерии, наносим по ним удары. Также идет противодронная борьба", - уточнил Киселев.

22 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ продолжают вести активную оборону и контратаковать позиции армии РФ у Купянска.