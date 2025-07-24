Командир батальона ВС РФ с позывным «Аскет» заявил, что российским силам придется брать Красноармейск (на Украине город называют Покровском) штурмом. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в ДНР. СМИ писали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин Красноармейска. Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 23 июля, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска начались бои.

«Без боя город нам не отдадут. Покровск, как ни крути, придется штурмовать», - считает «Аскет».

Он предположил, что ВСУ подготовили огневые точки, инженерные заграждения и минные поля в городе. По мнению военного, оборона ВСУ будет носить очаговый характер.