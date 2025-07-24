Назван ущерб от ударов Киева по Новороссии

Совокупный ущерб ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям от атак Вооруженных сил Украины превысил 550 млрд рублей.

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Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

Глава ведомства уточнил, что на указанных территориях зафиксировали свыше 70 тысяч случаев разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Следственные органы систематически сталкиваются с проявлениями террористической деятельности украинских вооруженных формирований, отметил Бастрыкин.