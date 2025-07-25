Бастрыкин раскрыл число жертв в результате вторжения ВСУ в Курскую область

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область летом 2024 года погибли более 330 гражданских. Еще более 550 человек были ранены. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

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«В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», — сообщил Бастрыкин.

Бастрыкин отметил, что сейчас расследуется более 610 уголовных дел, касающихся преступлений ВСУ в Курской области.

Ранее глава ведомства сообщил, что Следственный комитет установил свыше 3,5 тысячи наемников на стороне ВСУ.