Ракетный обстрел и авиаудары: что происходит в Таиланде

Александр Котлеткин
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Последствия удара РЗСО "Град" по территории Таиланда
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Последствия удара РЗСО "Град" по территории Таиланда 
© Соцсети
Военнослужащие армии Таиланда в укрытии во время обстрела
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Военнослужащие армии Таиланда в укрытии во время обстрела 
© Соцсети
Приминение РЗСО "Град" Камбоджи по позициям тайских военных
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Приминение РЗСО "Град" Камбоджи по позициям тайских военных 
© Соцсети
Хвостовая часть реактивного снаряда РЗСО "Град"
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Хвостовая часть реактивного снаряда РЗСО "Град" 
© Соцсети

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Военнослужащие Камбоджи прячутся от обстреда среди в джунглях
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Военнослужащие Камбоджи прячутся от обстреда среди в джунглях 
© Соцсети
Последствия удара РЗСО "Град" по территории Таиланда
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Последствия удара РЗСО "Град" по территории Таиланда 
© Соцсети
Приминение РЗСО "Град" Камбоджи по позициям тайских военных
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Приминение РЗСО "Град" Камбоджи по позициям тайских военных 
© Соцсети
РЗСО "Град" армии Камбоджи на позициях
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РЗСО "Град" армии Камбоджи на позициях 
© Соцсети
Возможные кадры сбитого истребителя F-16 Таиланда
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Возможные кадры сбитого истребителя F-16 Таиланда 
© Соцсети

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Хвостовая часть реактивного снаряда РЗСО "Град"
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Хвостовая часть реактивного снаряда РЗСО "Град" 
© Соцсети
Военнослужащие вооруженных сил Таиланда пишут послания на снарядах
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Военнослужащие вооруженных сил Таиланда пишут послания на снарядах 
© Соцсети
Эвакуация детей во время обстрела
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Эвакуация детей во время обстрела 
© Соцсети
Последствия удара РЗСО "Град" по территории Таиланда
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Последствия удара РЗСО "Град" по территории Таиланда 
© Соцсети

На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые действия. Утром камбоджийские военные нанесли удар из РСЗО «Град» по приграничной территории провинции Сисакет. Часть реактивных снарядов попала по объектам гражданской инфраструктуры, погибли 11 мирных жителей и один солдат.

В ответ ВВС Таиланда нанесли серию авиаударов истребителями F-16 по позициям камбоджийской армии. Согласно неподтвержденным данным, один самолет был сбит силами ПВО Камбоджи. Помимо ударов авиацией и артиллерией, сообщается о стрелковых боях на границе спорного региона.

Правительство Таиланда объявило о начале эвакуации населения из пограничных провинций Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани. МИД королевства также призвал граждан, проживающих в Камбодже, срочно покинуть страну в связи с разгорающимся конфликтом.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей длится с 2008 года. Стороны претендуют на несколько исторических храмов Прэахвихеа, Та Муен Тхом и Та Муен Тхуд. Несмотря на то, что Международный суд ООН закрепил владение этим храмом за Камбоджей, Таиланд продолжает оспаривать его принадлежность.

Кадры с места боев — в галерее «Рамблера».