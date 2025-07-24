Ракетный обстрел и авиаудары: что происходит в Таиланде

На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые действия. Утром камбоджийские военные нанесли удар из РСЗО «Град» по приграничной территории провинции Сисакет. Часть реактивных снарядов попала по объектам гражданской инфраструктуры, погибли 11 мирных жителей и один солдат.

В ответ ВВС Таиланда нанесли серию авиаударов истребителями F-16 по позициям камбоджийской армии. Согласно неподтвержденным данным, один самолет был сбит силами ПВО Камбоджи. Помимо ударов авиацией и артиллерией, сообщается о стрелковых боях на границе спорного региона.

Правительство Таиланда объявило о начале эвакуации населения из пограничных провинций Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани. МИД королевства также призвал граждан, проживающих в Камбодже, срочно покинуть страну в связи с разгорающимся конфликтом.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей длится с 2008 года. Стороны претендуют на несколько исторических храмов Прэахвихеа, Та Муен Тхом и Та Муен Тхуд. Несмотря на то, что Международный суд ООН закрепил владение этим храмом за Камбоджей, Таиланд продолжает оспаривать его принадлежность.

Кадры с места боев — в галерее «Рамблера».