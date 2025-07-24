«Будет страшно»: в Думе предупредили Киев об ответе на атаки по Сочи

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ответ на атаки украинских беспилотников по Сочи будет «неотвратимым и страшным». Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.

В оперативном штабе Краснодарского края 22 июля сообщили о гибели женщины в Адлерском районе Сочи из-за падения обломков беспилотника. Сообщалось, что еще одна женщина получила тяжелые ранения. Позже в РЖД сообщили, что в результате атак беспилотников в Сочи погибли двое работников поездной бригады ФПК. Еще трое сотрудников были госпитализированы.

Колесник подчеркнул, что в курортном Сочи нет воинских формирований, поэтому удар можно считать терактом. Он допустил, что Россия в ответ может применить ракетный комплекс «Орешник».

«Наказание будет неотвратимо, страшно, пусть ждут в любой точке Украины. Видимо, они все-таки напрашиваются или решили таким образом проверить, есть ли у нас «Орешник»», - заключил депутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки беспилотников по Сочи «прицельной террористической атакой на мирных жителей». Она заявила, что ВСУ «выбирают априори безоружных людей, которые занимаются своими ежедневными делами».