Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что из-за потери Купянска украинскими силами рухнет вся оборонительная линия ВСУ южнее города. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ отводят силы из-под Купянска в Харьковской области из-за успехов ВС РФ. Как отмечал Марочко, отвод украинских сил происходит сразу на нескольких участках юго-восточнее города.

Марочко называл Купянск стратегически важным городом для ВСУ. Через Купянск идет снабжение ВСУ, в городе расположен железнодорожный узел и автомобильные развязки. Эксперт подчеркнул, что контроль ВС РФ над городом необходим, чтобы обезопасить западные границы ЛНР.

Марочко рассказал «Аргументам и фактам», что российские силы наносят массированные удары по местам скопления личного состава и техники ВСУ в районе Купянска.