Как потеря Купянска отразится на обороне ВСУ
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что из-за потери Купянска украинскими силами рухнет вся оборонительная линия ВСУ южнее города. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ отводят силы из-под Купянска в Харьковской области из-за успехов ВС РФ. Как отмечал Марочко, отвод украинских сил происходит сразу на нескольких участках юго-восточнее города.
Марочко называл Купянск стратегически важным городом для ВСУ. Через Купянск идет снабжение ВСУ, в городе расположен железнодорожный узел и автомобильные развязки. Эксперт подчеркнул, что контроль ВС РФ над городом необходим, чтобы обезопасить западные границы ЛНР.
Марочко рассказал «Аргументам и фактам», что российские силы наносят массированные удары по местам скопления личного состава и техники ВСУ в районе Купянска.
«Потеря [Купянска] разрушит всю оборонительную линию [ВСУ] южнее, юго-западнее данного населенного пункта. Купянск - очень важный логистический хаб», - заключил эксперт.