Украинские военные в Покровске (до 2016 года носил название Красноармейск) при наступлении российских войск могут укрываться в специально построенных укрепрайонах, промзоне и жилых домах. Об этом «Аргументам и фактам» заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Ранее в российских Telegram-каналах появились публикации о том, что практически по всей линии боевого столкновения между Покровском и Мирноградом началось активное движение российских войск. Военкоры сообщали о начале штурмовых действий.

По словам Яна Гагина, украинские военные построили в городе укрепления, также для укрытия им может служить промзона советской постройки.

«Есть, что использовать, помимо жилых домов, которые они активно используют для обороны. Покровск – это непростая цель, но гарнизон противника обречен», – уверен эксперт.

О проблемах Вооруженных сил Украины в Покровске заявляли и западные аналитики. По их оценкам, при текущей динамике боев украинская армия будет вынуждена уйти из города к концу августа или началу сентября.

При этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что Покровск имеет большое стратегическое значение для Вооруженных сил Украины, так как именно через него сейчас идет движение военной техники и личного состава, также город является ключом к Краматорску и Славянску.