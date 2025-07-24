Минобороны России опубликовало видеозапись беседы с пленным украинцем по имени Эдуард Зверь. Он признался, что на контролируемых Киевским режимом территориях плохо обстоят дела с молодежью - она или прячется, или убежала.

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«Молодые, кто умнее был, тот за границу выехал еще до войны. А сейчас молодежи почти нет. Остались, наверное, дети и все», - сказал он.

Все это происходит потому, отметил пленный, что ТЦК на Украине отлавливают людей для мобилизации прямо на улице. Их скручивают, запихивают в автобус и везут оформлять.

Зверь добавил, что средний возвраст в подразделениях, где он пребывал - от пятидесяти и старше. Стариков больше, чем молодых. При этом на Украине, по словам Эдуарда, царит такой беспорядок, что он сумел дезертировать и несколько месяцев находить дома, пока бытовой конфликт с соседом не завершился звонком в ТЦК и возвращением Зверя в ВСУ.

Эдуард Зверь подчеркнул, что в российском плену все нормально, никто не применяет к пленным физическое насилие. Им дают есть, купаться и спать, не обижают. Он порекомендовал украинцам сдаваться в плен, потому что в нем нет ничего страшного.

Ранее пленный по фамилии Король обвинил командование ВСУ в плохой организации фортификаций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.