Откуда запускали дроны ВСУ на Краснодарский край

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Краснодарский край, могли быть запущены с территории Одесской или Николаевской областей. Об этом рассказал News.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Сегодня ночью Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак БПЛА. По данным Минобороны, с 20.40 мск 23 июля до 01.40 мск 24 июля над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Краснодарским краем, были сбиты 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, в результате атаки в Адлерском районе Сочи погибли две женщины. Также обломки дрона упали на территорию нефтебазы. Там пострадали 11 человек.

Беспилотные летательные аппараты имеют радиус действия до тысячи километров, что позволяет им долетать до Краснодарского края с подконтрольных Украине территорий, пояснил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Они легко могли быть запущены с территории Николаевской и Одесской областей, или с подконтрольной Киеву территории Херсонской области», - заметил он.

Липовой также обратил внимание на то, что горная местность Краснодарского края делает запуск дронов с территории России крайне маловероятной.

«В горной местности подобные диверсии осуществить практически невозможно, только теоретически. Поэтому остается вариант запуска с территории Украины или с территорий, подконтрольных Украине. Часть БПЛА могли сбить на подлете, часть, предположу, прорвалась», - считает Липовой.

Напомним, что ранее беспилотники ВСУ атаковали пляж в Курской области. В результате погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Среди погибших был и пятилетний мальчик, пытавшийся защитить маму. Он умер по дороге в московскую больницу.