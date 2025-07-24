Полковник в отставке прокомментировал законопроект о круглогодичном призыве в армию

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин решил прокомментировать недавно внесенный в Государственную думу РФ законопроект, предполагающий круглогодичный призыв в армию. Свое мнение он озвучил в эфире радио "Комсомольская правда".

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Он усомнился, что этот закон сможет как-то улучшить положение дел.

"Ну, по идее, это должно улучшить, конечно, но то, что оно улучшит, это я сильно сомневаюсь", — заявил эксперт.

Литовкин подчеркнул, что можно проводить круглогодично военно-медицинскую комиссию, приглашать призывников в военкоматы, однако он призвал вспомнить о том, что сами военкоматы работают в понедельник и среду, а помимо призывников там есть и внутренние проблемы, которые также необходимо решать, так как они завалены большим количеством бумаг и документов.

Собеседник также призвал поднять вопрос о работе призывной комиссии. Необходимо будет определить, в какие дни она будет работать или будет работать круглый год. Однако Литовкин отметил, что "немыслимо собирать людей, которые заняты другими делами профессионально, каждый божий день".