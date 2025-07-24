Силы ПВО Камбоджи сбили истребитель F-16 ВВС Таиланда

Истребитель F-16 ВВС Таиланда был сбит камбоджийскими военными. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел на фоне активизации военных действий вдоль границы Камбоджи и Таиланда после столкновений возле расположенного на спорной территории храма Тамоантхом. Согласно данным камбоджийских источников, в 10:58 (06:58 мск) один из самолетов таиландских ВВС был сбит камбоджийскими системами обороны.

Ранее Khmer Times сообщила, что истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли воздушный удар по камбоджийским военным позициям вдоль спорной пограничной зоны в провинции Прэахвихеар. Авиаудар знаменует собой серьезную эскалацию продолжающегося конфликта, который начался утром с перестрелок, указала газета.

Столкновения начались около 7:30 утра (03:30 мск) недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.