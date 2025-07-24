Бойцы ВС РФ зашли в Темировку

Российским бойцам удалось зайти в село Темировка. Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

Он отметил успехи российских войск на Угледарском направлении у населенных пунктов Комар, Воскресенка, Александроград и Зеленый Гай.

«Наши зашли в Темировку на стыке трех областей», - подчеркнул Лисицын.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщил РИА Новости, что бойцы ВС России вышли на окраины Темировки. По его словам, в результате продвижения российских войск освобождено свыше девяти квадратных километров.

Ранее в Минобороны России рассказали о том, что военные 36-й гвардейской мотострелковой бригады освободили село Новохатское в ДНР, открыв себе путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью.