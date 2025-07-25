Совбез ООН 25 июля проведёт заседание по ситуации между Таиландом и Камбоджей

Совбез Организации Объединённых Наций 25 июля проведёт экстренное заседание в связи с эскалацией между Таиландом и Камбоджей.

Об этом пишет РИА Новости.

Королевская армия Таиланда 24 июля нанесла авиаудар по камбоджийским войскам, как утверждается, в ответ на обстрел со стороны Камбоджи тайских военных в ходе столкновения на границе.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что россияне, отдыхающие в Таиланде, узнали о конфликте на границе с Камбоджей только из СМИ.