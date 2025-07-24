Украинский пограничник сбежал в Венгрию

В Закарпатье штаб-сержант погранслужбы Украины Виталий Гуга сбежал с поста в Венгрию. Как сообщает aif.ru, об этом заявил украинский журналист Виталий Глагола.

В своей публикации он утверждает, что 39-летний пограничник самовольно покинул пост у одного из пограничных знаков. Возле него он оставил свое оружие и экипировку. После их обнаружения военнослужащие осмотрели район и обнаружили следы, предположительно, Гуги, которые ведут в Венгрию.

«Все указывает на то, что он незаконно пересек границу», — подчеркивает журналист.

О произошедшем уже уведомили венгерскую полицию. Что может грозить пограничнику за побег — не уточняется.

Отметим, что это не единственный случай бегства украинских пограничников в соседние с Украиной страны. В июне один из служащих самовольно покинул пост на границе и сбежал в Словакию, где попросил о предоставлении политического убежища. Предварительно, он узнал, что его отправят в зону боевых действий с Россией.