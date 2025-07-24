ВС РФ сбили гексакоптер ВСУ FPV-дроном с автоматом Калашникова

Российские военнослужащие на одном из направлений СВО при помощи FPV-дрона с закрепленным на нем АКС-74У сбили в воздухе украинский гексакоптер "Вампир". Об этом ТАСС рассказал военнослужащий 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Ланцет.

Разработка специалистов рембата представляет собой 10-дюймовый FPV-дрон с креплением для укороченного варианта АК-74. Беспилотник предназначен, в первую очередь, для поражения гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга" с подвешенными к ним боеприпасами, например 82-мм минами. "[Такой гексакоптер] является серьезным врагом, который летает в том числе по ночам, на переднем крае", - объяснил военнослужащий.

После испытаний несколько беспилотников были направлены расчетам БПЛА, одному из которых и удалось сбить украинский "Вампир". "Расчет получил информацию [о вражеском дроне], оператор взлетел спокойно, без всяких колебаний поразил цель и вернулся, сохранив и автомат, и дрон", - рассказал Ланцет.

Чтобы вывести из строя гексакоптер достаточно приблизиться к нему в воздухе на комфортную для стрельбы дистанцию в 10-15 м. "Даже несмотря на то, что ВСУ умудряются бронировать свои гексакоптеры, бронируют они в основном от пехоты, которая стреляет по ним с земли. От нашего дрона уже ничего не поможет", - добавил военнослужащий.

Компенсация отдачи при выстреле

Ланцет отметил, что удалось реализовать техническое решение для компенсации отдачи при стрельбе. "После определенных манипуляций инженеров при выстреле летать стало гораздо комфортнее", - сказал он.

Простота конструкции и варианты применения

При разработке делался акцент на том, чтобы дрон было возможно собрать в полевых условиях. "Имея нужные запчасти, а также сам автомат и боеприпасы, ты собираешь все в полевых условиях. Дальше уже работаешь: поддерживаешь штурмовые группы, контролируешь небо", - сказал Ланцет.

Он уточнил, что дрон с автоматом также способен поражать пехоту и, при использовании бронебойных патронов, легкобронированную технику противника.