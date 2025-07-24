Удар «Урагана» и отступление ВСУ: новости СВО к утру 24 июля

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской бронетехники и пункта управления тяжелыми беспилотниками ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро четверга, 24 июля.

Удар «Урагана»

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожил пункт управления тяжелыми беспилотниками ВСУ в Северске в ДНР, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена 2-й гвардейской артиллерийской бригадой 3-й общевойсковой армии. Также «Ураган» нанес удары по укрытиям и местам скопления личного состава ВСУ.

Удар Ми-35М

Российский боевой вертолет Ми-35М поразил живую силу и бронетехнику ВСУ, находившуюся в лесу, сообщили в Минобороны РФ. Удар по целям был нанесен авиационными ракетами.

«Сегодня отработали по двум целям на различных направлениях и получили новую задачу, находясь уже в воздухе. По расчетам, на ее выполнение топлива нам хватало. Уже после возвращения нам довели, что ракеты легли точно в цель, задача выполнена в полном объеме», - рассказал летчик Ми-35М с позывным «Карат».

После проведения операции экипаж Ми-35М выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на свою площадку.

Продвижение ВС РФ в Харьковской области

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил со ссылкой на свои источники, что ВС РФ вошли вглубь Харьковской области в районе Мелового на шесть километров, передает РИА Новости. Также Марочко рассказал, что в результате рывка российским силам удалось форсировать реку Верхняя Двуречная и закрепиться на ее западном берегу.

Уничтожение станций радиоэлектронной борьбы ВСУ

Российские FPV-дроны уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе сел Яблоневка и Новоаленовка в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора FPV-дронов 68-го отдельного разведывательного батальона ВС РФ с позывным «Цыпа».

По словам военного, большинство систем были обнаружены и уничтожены в лесополосах. Одна из станций была ликвидирована на вышке сотовой связи в 15 километрах от линии фронта.

Отступление ВСУ из Зеленого Гая

Военкор Тимофей Ермаков заявил, что ВСУ отступают из поселка Зеленый Гай в ДНР, сообщили «Аргументы и факты». Ермаков сообщил со ссылкой на оперативные сведения, что ВСУ утратили способность к организованной обороне в Зеленом Гае.

По его данным, украинские силы отступают из поселка на опорные пункты близ Искры. Также Ермаков рассказал об уничтожении временных переправ через реку Волчья. Он отметил, что эти переправы ВСУ использовали для переброски подкрепления из Днепропетровской области в Зеленый Гай.