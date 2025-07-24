Пленный боевик ВСУ: откупиться от передовой в ВСУ стоит от $2400

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Взятый в плен украинский оккупант Сергей Литвиненко заявил, что командованию ВСУ надо заплатить от 100 тыс. гривен (примерно $2400), чтобы избежать отправки на боевые позиции.

Пленный боевик ВСУ: откупиться от передовой в ВСУ стоит от $2400
© Global Look Press

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Есть такая возможность «откупиться» от своего командования за деньги, за 100 тысяч гривен, чтобы не выходить на боевые позиции», — поделился он.

По его словам, размер взятки за отпуск на 3 месяца составляет 100-150 тыс. гривен.

«На 3 месяца, на 2 месяца, всё зависит от твоего командования, и сколько они захотят денег», — сказал Литвиненко.

Иногда командиры просто забирают банковские карточки рядовых и за половину поступающих на них денег позволяют военным быть на передовой лишь на бумагах.

«Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебя ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь», — добавил он.

Ранее украинский боевик Марьян Мороз, попавший в плен под Суджей, раскрыл схему коррупции в украинской армии, позволяющую откупаться от отправки на фронт.