Взятый в плен украинский оккупант Сергей Литвиненко заявил, что командованию ВСУ надо заплатить от 100 тыс. гривен (примерно $2400), чтобы избежать отправки на боевые позиции.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Есть такая возможность «откупиться» от своего командования за деньги, за 100 тысяч гривен, чтобы не выходить на боевые позиции», — поделился он.

По его словам, размер взятки за отпуск на 3 месяца составляет 100-150 тыс. гривен.

«На 3 месяца, на 2 месяца, всё зависит от твоего командования, и сколько они захотят денег», — сказал Литвиненко.

Иногда командиры просто забирают банковские карточки рядовых и за половину поступающих на них денег позволяют военным быть на передовой лишь на бумагах.

«Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебя ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь», — добавил он.

Ранее украинский боевик Марьян Мороз, попавший в плен под Суджей, раскрыл схему коррупции в украинской армии, позволяющую откупаться от отправки на фронт.