Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

В ночь на четверг, 24 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти четыре десятка летательных аппаратов. Подробности о ночных ударах привело Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 летательных аппаратов. Попытки атак были предприняты с 20:40 23 июля до 1:40 следующего дня.

За сутки силы ПВО уничтожили 256 беспилотников и шесть управляемых авиабомб

Больше всего летательных аппаратов — 21 — удалось перехватить над Черным морем. Еще 11 дронов сбили над Азовским морем, 7 — над Краснодарским краем.

Вечером 23 июля силы ПВО отразили атаку 21 беспилотника. 10 дронов сбили в акватории Черного моря, а еще 9 — в акватории Азовского моря. Еще 2 БПЛА нейтрализовали в небе над Краснодарским краем.