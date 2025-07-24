На границе Таиланда и Камбоджии произошло вооруженное столкновение

Вдоль камбоджийско-таиландской границы произошло вооруженное столкновение. Об этом сообщила газета Khmer Times, ссылаясь на Минобороны Камбоджи.

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«Вооруженные столкновения произошли вдоль границы Камбоджи и Таиланда в провинции Оддармеантьей», - указано в материале.

Уточняется, что тайские солдаты ударили по камбоджийским позициям и принудительно перекрыли доступ к храму Моан Том.

После серьезного трансграничного военного инцидента вооруженные силы Камбоджи начали контрнаступление против тайских войск.

«Тайские военные первыми начали вооруженное нападение на камбоджийские силы. Камбоджийские силы действовали строго в рамках самообороны, отвечая на неспровоцированное вторжение тайских войск», - добавили журналисты из газеты.

Столкновение началось около 7:30 утра недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддармеантьей. Местные жители рассказывают, что слышали интенсивную стрельбу и взрывы. Это указывает на то, что ,возможно, используется тяжелое вооружение.

Обе стороны продолжают активно укреплять свои позиции вдоль границы, ситуация остается напряженной, заключили в газете.