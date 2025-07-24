В российских силовых структурах заявили ТАСС, что командование украинскими оккупационными силами перебросило на Сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области.

Отмечается, что соответствующее решение в ВСУ приняли в связи с колоссальными потерями на данном направлении.

«Враг перебросил на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк (в/ч А1414), сформированный изначально исключительно для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам», — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что родственники украинских десантников на фоне потерь в Сумской области призывают объединиться против произвола командования ВСУ.