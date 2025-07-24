Военнослужащие 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые действуют на сумском направлении, обвинили Владимира Зеленского в недостаточном обеспечении подразделения беспилотниками. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

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"На фоне роста протестных настроений на Украине военнослужащие 33-го ошп записали видеообращение с оскорблениями Владимира Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что командование 33-го полка ВСУ размещает платные объявления якобы для сборов на нужды подразделения, чтобы подзаработать деньги.