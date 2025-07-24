«Мама, привет, я в России»: освобожденные бойцы прибыли в Москву

Возвращенные по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории российские военнослужащие прибыли в Москву. Кадры их прилета опубликовало Минобороны России.

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Бойцы поблагодарили военное ведомство и президента за то, что их вернули на родину. По словам военнослужащих, им пока не верится, что они дома.

«Удивился, обрадовался. Мама, привет, если ты меня увидишь. Я в России», - сказал один из бойцов.

В Минобороны накануне сообщили о возвращении бойцов ВС РФ из украинского плена. Взамен Киеву передана группа военнопленных ВСУ. Это стало возможно благодаря договоренностям между Москвой и Киевом в Стамбуле.

В ближайшее время бойцам предстоит лечение и реабилитация в военных медицинских учреждениях.