Российские войска на шесть километров вошли вглубь Харьковской области в районе Мелового, а также форсировали реку.

"В районе населенного пункта Меловое Харьковской области нашим военнослужащим удалось продвинуться как севернее, так и южнее от данного населенного пункта. Вклинивание в оборону противника на данный момент здесь составляет почти 6 км, а ширина фронта - около 7 км", - сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

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Более того, в результате рывка ВС РФ удалось форсировать реку Верхняя Двуречная и закрепиться на ее западном берегу.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что бойцы группировки войск «Север» освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Всего за сутки на этом участке фронта было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ.