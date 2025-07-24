Воздушные силы ВСУ будут часто терять поставленные западными странами самолёты из-за низкого уровня подготовки украинских пилотов.

Об этом ТАСС сказал французский эксперт по авиации Сириль де Латтр.

«Решающим фактором всегда будет подготовка и тренировка пилота», — заявил он.

Ранее французский истребитель Mirage 2000 Воздушных сил ВСУ разбился во время выполнения задания.

На Украине призвали завести дело против депутата Верховной рады Марьяны Безуглой из-за её слов о сбитом истребителе F-16.