ВСУ предрекли потери из-за плохой подготовки пилотов

Эксперт де Латтр: ВСУ будут терять истребители из-за плохой подготовки пилотов
Воздушные силы ВСУ будут часто терять поставленные западными странами самолёты из-за низкого уровня подготовки украинских пилотов.
Об этом ТАСС сказал французский эксперт по авиации Сириль де Латтр.
«Решающим фактором всегда будет подготовка и тренировка пилота», — заявил он.
Ранее французский истребитель Mirage 2000 Воздушных сил ВСУ разбился во время выполнения задания.
На Украине призвали завести дело против депутата Верховной рады Марьяны Безуглой из-за её слов о сбитом истребителе F-16.