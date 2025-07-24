Военнослужащие группировки войск «Юг» продолжают эффективно поражать цели противника в зоне СВО. Расчет ударных беспилотников 7-й гвардейской мотострелковой бригады уничтожил пикап ВСУ, прибывший на ротацию на Северском направлении.

Кроме того, операторы FPV-дронов 1442-го мотострелкового полка выявили и уничтожили склад материальных средств Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Артиллеристы 17-й артиллерийской бригады большой мощности также нанесли точный удар из орудия «Мста-Б» по 120-миллиметровому миномету ВСУ с расчетом в районе Часова Яра.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской САУ «Акация» в лесистой местности Харьковской области. Цель была обнаружена при помощи разведывательного дрона, после чего удар нанесли операторы FPV-дронов. Видеозапись зафиксировала точные попадания, вызвавшие возгорание техники ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.