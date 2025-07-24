В России разрабатывается беспилотник для эвакуации тяжелораненых

В России ведется над проектом тяжелого беспилотного летательного аппарата коптерного типа "Илья Муромец", предназначенного для эвакуации тяжелораненых и невидимого для радаров.

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Об этом исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков рассказал ТАСС. Он уточнил, что тяжелая воздушная платформа имеет грузоподъемность 100 килограммов. В ходе эвакуации раненые будут размещаться в оборудованных системами жизнеобеспечения контейнерах из композитных материалов.

Такие контейнеры уже разработаны и готовятся для применения в зоне специальной военной операции. Братеньков подчеркнул, что для уменьшения рисков поражения со стороны противника дрон будет создан с применением стелс-технологий.

Он будет покрыт специальным полимерным составом. 22 июля сообщалось, что изобретатели из Омска представили многофункциональный наземный робототехнический комплекс с запасом хода более 30 километров для эвакуации раненых и доставки боеприпасов и других грузов в зоне боевых действий.