Что известно о массированной атаке беспилотников на Краснодарский край

В ночь со среды на четверг сразу несколько городов Кубани и расположенная возле Сочи федеральная территория Сириус подверглись нападению украинских летательных аппаратов самолетного типа. В данный момент на всех этих территориях отменена угроза атаки БПЛА.

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В результате падения обломков сбитых дронов в Сочи погибла женщина и произошли пожары.

По информации Министерства обороны России, только с 20.40 до 23.50 в среду по московскому времени силы ПВО сбили два дрона над территорией Краснодарского края, а также 10 БПЛА над акваторией Черного моря и 9 - над Азовским морем. Известно, что уже после полуночи атаки дронов продолжились.

Судя по всему, основной их удар пришелся на главный курорт страны и прилегающую к нему федеральную территорию Сириус.

Новых официальных данных о количестве сбитых дронов на данный момент не было.

По словам очевидцев, они заметили над морем яркие вспышки, а затем услышали около пяти громких взрывов в Центральном районе Сочи.

Как мы уже рассказывали, четверг ночью в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по улице Авиационной погибла женщина, а вторую в тяжелом состоянии госпитализировали в сетную клинику.

В Оперштабе Кубани уточнили, что обе женщины в момент падения обломков дрона находились на улице.

Недалеко от этого места из-за падения обломков произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание затронуло 4 гаража, общая площадь пожара, который был в 2:51 полностью ликвидирован, составила 200 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет.

Очень неспокойными выдались ночные часы на находящей по соседству с Адлерским районом федеральной территории Сириус. По словам главы администрации ФТ Дмитрия Плишкина, в результате атаки беспилотника произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая.

Ровно четыре часа продолжал оставаться закрытым международный аэропорт Сочи, который находится рядом с федеральной территорией. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23:00 здесь введены временные ограничения на работу воздушной гавани, которая перестала выпускать и принимать самолеты.

А в три часа ночи официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в соцсетях, в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"По сообщению краевого Оперштаба, сейчас угрозы с воздуха нет, вся городская инфраструктура работает штатно. Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие. В случае сигнала об опасности - не выходить на улицу, не подходить к окнам в домах и не снимать на фото и видео работу ПВО", - написал в своем в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.

По его словам, на месте падения обломков БПЛА в Адлерском районе задействованы специальные и экстренные службы.

В 3:10 об отбое опасности атаки БПЛА заявил и Дмитрий Плишкин. Он сообщил, что на федеральной территории работают коммунальные и специальные службы.

А также попросил граждан в ближайшие часы до окончательной ликвидации последствий атаки сохранять спокойствие, без необходимости не покидать дома и не выкладывать в сеть никаких фото и видео атаки, работы ПВО, средств защиты объектов: "Эта информация может быть использована врагом. Относитесь к запрету максимально серьезно".

"Если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии: 8 862 4455503. Медицинские работники федеральной территории будут дежурить круглосуточно", - написал Плишкин в своем в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Анапе запустили систему оповещения в связи с работой ПВО, а в Новороссийске накануне вечером в 23:31 включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников.

В 02:31 мэр города-героя Андрей Кравченко объявил об отмене угрозы атаки беспилотников. И в мэрии Анапы примерно в это же время заявили, что получен отбой сигнала "Беспилотная опасность".

Движение автомобилей по Крымскому мосту, который был перекрыт (причины ограничения движения не уточнялись) в ночь на четверг, возобновилось в 1:48. Об этом сообщили в информационном Центре по ситуации на автоподъездах к транспортному переходу.

По данным на 4:00, в очереди со стороны кубанской Тамани находится 409 транспортных средств (ожидание составляет около двух часов).

В очереди со стороны крымского города Керчь находится 220 автомобилей (ожидание около часа).