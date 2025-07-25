В Невинномысске Ставропольского края зафиксировано более 10 взрывов

В Невинномысске, расположенном в Ставропольском крае, было зафиксировано более 10 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны, нацеленных на воздушные угрозы. Отмечается, что в северной части города прогремело от 10 до 15 взрывов.

По их словам, громкие звуки слышны уже более часа, а в небе видны световые вспышки. Предварительная информация указывает на то, что сработала система ПВО, пытаясь перехватить украинские беспилотники типа "Лютый". В ночь на 25 июля Telegram-канал SHOT писал, что в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошла серия взрывов.

Кроме того, не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА "Лютый". Взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска. Также план "Ковер" был введен в Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".