Туристов в Сочи и Адлере эвакуировали на подземную парковку после атаки БПЛА

После того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали нефтебазу в Сириусе, туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам местных жителей, прилет украинских дронов был замечен около 01:30 по московскому времени.

Ранее глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин официально подтвердил, что произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Он попросил граждан воздержаться от посещения этого района. Тем временем в Сириусе по-прежнему слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО).